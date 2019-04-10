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11:51 10.04.2019

НСК "Олимпийский" получил запросы от Порошенко и Зеленского на проведение дебатов 14 и 19 апреля

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НСК "Олимпийский" получил запросы от Порошенко и Зеленского на проведение дебатов 14 и 19 апреля

В госпредприятие НСК "Олимпийский" поступили запросы от представителей кандидата в президенты Украины Петра Порошенко относительно проведения дебатов 14 и 19 апреля и от представителя кандидата в президенты Владимира Зеленского – 19 апреля 2019 года.

"Учитывая общественный интерес к теме проведения дебатов на НСК "Олимпийский", сообщаем. В ГП НСК "Олимпийский" поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины относительно проведения дебатов. В частности, от представителя кандидата в президенты Порошенко Петра Алексеевича - на 14 и 19 апреля 2019, и от представителя кандидата в президенты Зеленского Владимира Александровича – на 19 апреля 2019 года", - сказано в сообщении НСК "Олимпийский" на странице в соцсети Фейсбук в среду.

В НСК "Олимпийский" сообщили, что инициировали переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса.

Теги: #олимпийский #порошенко #зеленский
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