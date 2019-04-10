У Зеленского рассказали о его первых 10 решениях и назначениях на посту президента - СМИ

Кандидат в президенты, лидер студии "Квартал-95" Владимир Зеленский намерен пригласить Великобританию и США к участию в переговорах в нормандском формате в случае избрания главой государства, сообщает издание LIGA.net в среду.

"Вывод после встречи: идей много, но о них не хотят детально рассказывать или они еще не финализированы", – отмечает издание, корреспондент которого поговорил о первых десяти решениях В.Зеленского как президента с идеологом его предвыборной кампании Русланом Стефанчуком и экспертом штаба по экономическим вопросам Даниилом Гетманцевым.

В то же время 10 первых решений изложены так:

Первое - пригласит Великобританию и США в нормандский формат.

Команда В.Зеленского готовит визиты к канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эмманюэлю Макрону и президенту США Дональду Трампу.

В.Зеленский готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров, а с боевиками "ЛНР" и "ДНР" переговоров не будет. Также он собирается вывести из переговорного процесса Виктора Медведчука.

Второе - устранит "конкуренцию" между Минобороны и Генштабом.

Третье - назначит честных судей Высшего антикоррупционного суда. В.Зеленский доверяет результатам конкурса, проведенного при участии международных экспертов.

Четвертое - предложит Верховной Раде принять закон о медиации. В.Зеленский считает, что у человека должен быть выбор: идти в суд или использовать альтернативный способ решения спора.

Пятое - внесет в Раду экономический блок законопроектов: 5%-я налоговая амнистия с 2020 года, налог на выведенный капитал и Служба финансовых расследований, международный обмен налоговой информацией.

Шестое - внесет кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ: имена озвучит до 19 апреля.

Неофициально собеседники LIGA.net назвали такие имена: МИД – экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ – экс-прокурор США Марта Борщ либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, СБУ – Игорь Смешко.

Седьмое - попросит парламент принять пакет законопроектов о народовластии, чтобы урегулировать вопросы общенационального и местных референдумов, петиций; а также отзыва нардепов и импичмента президента.

Восьмое - проведет аудит государства, создав консультативный орган из экспертов, в том числе международных, которые проведут аудит в течение 3-4 месяцев.

Девятое - внедрит "секретный план" для Верховной Рады. Мол, если сотрудничества с депутатами не получится, будут другие варианты, "которые многих удивят".

Десятое - реформирует Администрацию президента, убрав "кураторов". Дескать, АПУ должна выполнять функцию канцелярии и нарабатывать идеи. Обещают рассекретить список гостей.