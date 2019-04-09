Выборы2019

Выборы

18:07 09.04.2019

Согласия не спрашивали у Путина на использование его изображения на бордах, он вне закона – штаб Порошенко

1 мин читать
Согласия не спрашивали у Путина на использование его изображения на бордах, он вне закона – штаб Порошенко

В избирательном штабе президента Украины Петра Порошенко рассказали, что не спрашивали согласия на использование изображения у президента России Владимира Путина, поскольку он - вне закона.

"У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Путин - вне закона. Он развязал войну против Украины. Он аннексировал Крым. Он убийца тысяч и тысяч украинцев", - говорится в комментарии на Facebook-странице штаба.

В штабе отметили, что "задача рекламного сюжета - напомнить стране, в условиях таких внешних вызовов нужен сильный Президент и Верховный Главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом".

Политтехнологи П.Порошенко также утверждают, что сюжет борда не означает, что в команде президента считают В.Зеленского агентом В.Путина.

"Категорически нет. Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль. В конце концов, сам Путин сказал, что его устроит любой на посту президента Украины, кроме Порошенко. Но будет так, как решит украинский народ ", - резюмируют в штабе.

Теги: #билборды #порошенко #выборы #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:47 09.04.2019
Порошенко назначил С.Кривоноса главой комиссии по военно-технического сотрудничеству и экспортному контролю вместо О.Гладковского

Порошенко назначил С.Кривоноса главой комиссии по военно-технического сотрудничеству и экспортному контролю вместо О.Гладковского

18:34 09.04.2019
ЦИК отменила регистрацию нескольких международных наблюдателей от "CANADEM"

ЦИК отменила регистрацию нескольких международных наблюдателей от "CANADEM"

18:31 09.04.2019
ЦИК отменила регистрацию нескольких международных наблюдателей от "CANADEM"

ЦИК отменила регистрацию нескольких международных наблюдателей от "CANADEM"

18:30 09.04.2019
Под офисом Зеленского в Киеве проходят акции его сторонников и противников, сам он пока никак не отреагировал

Под офисом Зеленского в Киеве проходят акции его сторонников и противников, сам он пока никак не отреагировал

17:35 09.04.2019
Главный раввин Украины и Киева просит ЦИК продлить работу некоторых участков в день выборов президента из-за Песаха

Главный раввин Украины и Киева просит ЦИК продлить работу некоторых участков в день выборов президента из-за Песаха

17:31 09.04.2019
Главный раввин Украины и Киева просит ЦИК продлить работу некоторых участков в день выборов президента из-за Песаха

Главный раввин Украины и Киева просит ЦИК продлить работу некоторых участков в день выборов президента из-за Песаха

17:04 09.04.2019
Зеленский обещает вернуть на родину всех украинских пленных

Зеленский обещает вернуть на родину всех украинских пленных

15:53 09.04.2019
ЦИК и НОТУ настаивают, что официальные дебаты должны проходить только на Общественном ТВ

ЦИК и НОТУ настаивают, что официальные дебаты должны проходить только на Общественном ТВ

15:52 09.04.2019
Реклама Порошенко с изображением Путина - это прямое оскорбление людей, которые в первом туре проголосовали за других кандидатов, считает Гриценко

Реклама Порошенко с изображением Путина - это прямое оскорбление людей, которые в первом туре проголосовали за других кандидатов, считает Гриценко

15:48 09.04.2019
Гриценко о бордах и газетах с изображением Порошенко и Путина: Это опасно для страны, ее сознательно раскалывают пополам

Гриценко о бордах и газетах с изображением Порошенко и Путина: Это опасно для страны, ее сознательно раскалывают пополам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,25%, Порошенко 16,54%, Тимошенко 13,09% - итоги обработки 55,5% протоколов ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Под офисом Зеленского задержали двух активистов за попытку провокации - полиция

Под офисом Зеленского в Киеве проходят акции его сторонников и противников

Зеленский обещает вернуть на родину всех украинских пленных

Официальные дебаты могут проходить только на Общественном ТВ - ЦИК и НОТУ

Команда "Зе!" назвала в числе экспертов экс-замглав Мининфраструктуры и НТКУ и президента Jurimex

У Зеленского заявляют, что под одним из офисов "Зе!Команды" планируются провокации, к участию в которых привлекают столичных студентов

В харьковскую полицию после первого тура выборов поступило 26 сообщений о нарушениях, 22 из них не подтвердились

Руководство МВД и Нацполиции обсудили расстановку правоохранителей в случае дебатов на НСК "Олимпийский"

СБУ изучит обращение центра "Миротворец" о финансировании кампании Зеленского российскими спецслужбами

Глава Харьковской ОГА ожидает, что второй тур президентских выборов в области пройдет без провокаций

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА