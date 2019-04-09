Согласия не спрашивали у Путина на использование его изображения на бордах, он вне закона – штаб Порошенко

В избирательном штабе президента Украины Петра Порошенко рассказали, что не спрашивали согласия на использование изображения у президента России Владимира Путина, поскольку он - вне закона.

"У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Путин - вне закона. Он развязал войну против Украины. Он аннексировал Крым. Он убийца тысяч и тысяч украинцев", - говорится в комментарии на Facebook-странице штаба.

В штабе отметили, что "задача рекламного сюжета - напомнить стране, в условиях таких внешних вызовов нужен сильный Президент и Верховный Главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом".

Политтехнологи П.Порошенко также утверждают, что сюжет борда не означает, что в команде президента считают В.Зеленского агентом В.Путина.

"Категорически нет. Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль. В конце концов, сам Путин сказал, что его устроит любой на посту президента Украины, кроме Порошенко. Но будет так, как решит украинский народ ", - резюмируют в штабе.