Выборы2019

Выборы

15:12 09.04.2019

В харьковскую полицию после первого тура выборов поступило 26 сообщений о нарушениях, 22 из них не подтвердились

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В харьковскую полицию после первого тура выборов поступило 26 сообщений о нарушениях, 22 из них не подтвердились

Полиция с 1 апреля зарегистрировала 26 обращений граждан, связанных с избирательным процессом на территории Харьковской области.

"Все обращения зарегистрированы в журнале учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции (17 - по Харькову, 9 - по Харьковской области)", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области во вторник.

Из общего количества обращений 22 уже проверены, признаков уголовных или административных правонарушений не выявлено.

Рассмотрение еще 4 сообщений продолжается.

Теги: #нарушения #полиция #выборы #харьковская_область
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