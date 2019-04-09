В харьковскую полицию после первого тура выборов поступило 26 сообщений о нарушениях, 22 из них не подтвердились

Полиция с 1 апреля зарегистрировала 26 обращений граждан, связанных с избирательным процессом на территории Харьковской области.

"Все обращения зарегистрированы в журнале учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции (17 - по Харькову, 9 - по Харьковской области)", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области во вторник.

Из общего количества обращений 22 уже проверены, признаков уголовных или административных правонарушений не выявлено.

Рассмотрение еще 4 сообщений продолжается.