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12:04 09.04.2019

Схватил за горло и порвал рубашку: нардеп от БПП Барна подрался с представителем команды Зеленского

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Схватил за горло и порвал рубашку: нардеп от БПП Барна подрался с представителем команды Зеленского

Нардеп от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Олег Барна поссорился с представителем команды кандидата в президенты, лидера студии "Квартал-95" Владимира Зеленского Святославом Юрашем в коридорах телеканала ZIK.

"Сегодня Святослав Юраш был гостем программы "Игра с огнем" с Татьяной Даниленко, где обсуждали тему второго тура президентских выборов и будущих дебатов между действующим президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским. После завершения прямого эфира представитель команды Зеленского по коридорам телеканала отправился в гримерку, однако его встретил народный депутат из фракции БПП Олег Барна, который, к слову, не был приглашен на эфир, а специально посетил телеканал, услышав из телеэкрана заявления представителя Зе-команды", - говорится в сообщении ZIK ночью с понедельника на вторник.

Отмечается, что конфликт между политиками зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как видно на видео, после словесной перепалки депутат схватил представителя "Зе! Команды" за горло и несколько раз пнул, порвав рубашку.

"В конфликт вмешалась охрана телеканала ZIK, которые сначала разняли их, а затем вывели нардепа из помещения", - рассказали журналисты телеканала.

Сам С.Юраш заявил, что во время ссоры О.Барна требовал от него "не говорить о главнокомандующем и Иловайске".

"Олег Барна отличился снова. После "Игры с огнем" болтаем с Татьяной Даниленко и тут врывается вещий Олег. Только меня он не выносил. Взялся рвать мою любимую рубашку и требовать, чтобы я не говорил о главнокомандующем и Иловайске. С взаимными криками разошлись. Спасибо полиции .. ", - написал он на своей странице в Facebook.

Теги: #зеленский #видео2019 #барна
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