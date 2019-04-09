КИУ призывает избирателей не медлить с изменением места голосования

Комитет избирателей Украины призывает граждан не медлить с изменением места голосования перед вторым туром выборов президента, который состоится 21 апреля.

"Изменить место голосования можно только до 15 апреля. В соответствии с Законом "О Государственном реестре избирателей" обращение подается не позднее чем за пять дней до дня голосования на соответствующих выборах. Учитывая короткие сроки КИУ ожидает значительных очередей у ​​органов ведения реестра избирателей. Поэтому призываем граждан не медлить с изменением места голосования и уже сейчас проходить соответствующую процедуру", - отметили в пресс-службе КИУ в Фейсбук.

Тем, кто менял место голосования в первом туре, процедуру нужно пройти повторно.

"Перед первым туром более 300 тыс. граждан сменили место голосования. Тогда избиратели имели три месяца для подачи соответствующих заявлений. Перед вторым туром у избирателей есть всего неделя. Менять место голосования можно уже сейчас", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Для того, чтобы изменить место голосования нужно прибыть в отдел ведения реестра избирателей по месту своей регистрации или по местонахождению участка, на котором вы планируете проголосовать.

Нужно написать заявление об изменении места голосования, а также предоставить документ, подтверждающий необходимость в изменении места голосования (это может быть справка с места работы, аренда жилья и т.д.). С собой необходимо иметь паспорт. Для внутренне перемещенных лиц дополнительные справки не нужны - только паспорт.