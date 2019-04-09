В Раде появилось межфракционное объединение "За следующего президента Зеленского", состоящее из одного нардепа
В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатской объединение "За следующего президента Украины Зеленского В.А.", которое возглавил внефракционный народный депутат Виталий Куприй.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее объявление сделал председатель парламента Андрей Парубий на пленарном заседании во вторник.
Спикер отметил, что кроме В.Куприя в составе объединения нет других народных депутатов.