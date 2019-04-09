Выборы2019

Выборы

10:10 09.04.2019

У Зеленского заявили, что он сдал анализы в соответствии с действующим законодательством и процедурой

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У Зеленского заявили, что он сдал анализы в соответствии с действующим законодательством и процедурой

Представитель штаба кандидата в президенты Украины, лидера студии "Квартал-95" Владимира Зеленского заявил, что 5 апреля в частной лаборатории "Евролаб" В.Зеленский сдал анализы в соответствии с действующим законодательством.

"Анализы сданы в соответствии с действующим законодательством и процедурой. Если у кого-то есть сомнения, что они какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы – пусть они выясняют", – сказал он на брифинге по поводу проведения дебатов между кандидатами в понедельник, который транслировал телеканал ZIK.

Как сообщалось, утром 5 апреля В.Зеленский сдал кровь на анализ в одной из частных клиник Киева. Другой кандидат, действующий президент Украины Петр Порошенко сдал образцы крови, мочи и волос в медпункте НСК "Олимпийский". Из-за того, что кандидаты сдавали анализы в различных клиниках, сторонники обоих практически сразу начали заявлять в соцсетях о недоверии к будущим результатам анализов ввиду возможной ангажированности медиков.

Позже украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко выступил с предложением к кандидатам на пост президента Украины пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency, WADA). Он добавил, что уже отправил запрос о возможности таких тестов в WADA.

Теги: #зеленский #анализы #выборы
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