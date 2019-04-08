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19:09 08.04.2019

Команда Зеленского не хочет проводить дебаты 19 апреля в "Карандаше" и настаивает на "Олимпийском" - СМИ

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Команда Зеленского не хочет проводить дебаты 19 апреля в "Карандаше" и настаивает на "Олимпийском" - СМИ

Команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не удалось договориться с представителями Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) о проведении дебатов с кандидатом Пером Порошенко 19 апреля в студии в телецентре "Карандаш".

Как сообщает портал "Детектор медиа" со ссылкой на директора департамента по связям с общественностью и СМИ НОТУ Викторию Сидоренко, "8 апреля представители штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского встретились с командой Национальной общественной телерадиокомпании Украины, чтобы обсудить проведение дебатов 19 апреля. Договоренности о том, чтобы дебаты состоялись в студии в телецентре "Карандаш", не произошло".

По словам В. Сидоренко, представители команды В.Зеленского посмотрели студию в телецентре "Карандаш", где могли бы пройти дебаты согласно постановлению Центральной избирательной комиссии, поговорили с представителями НОТУ о законе Украины "О выборах президента Украины" и сказали, что хотят, чтобы дебаты состоялись на НСК "Олимпийский".

В свою очередь, председатель правления НОТУ Зураб Аласания интернет-изданию "Украинская правда" сообщил, что представители штаба В.Зеленского предложили НОТУ провести дебаты перед вторым туром на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19.00.

"Они обратились в штаб Порошенко и предлагают 19 апреля, в 19.00 начать дебаты на стадионе. Я думаю, что это не будут официальные дебаты. Завтра вы услышите позицию ЦИК и НОТУ - официальные дебаты могут быть только здесь, в этом месте, в "Карандаше" в те же часы", - отметил З.Аласания.

По его словам, во вторник НОТУ и ЦИК дадут официальное объяснение о месте проведения дебатов.

"Мы можем это сделать (провести дебаты на НСК" Олимпийском "), но это не будут официальные дебаты. Мы готовы к любым вариантам. Но не называйте их дебатами. Дебаты - это исключительно то, что прописано в законе", - подчеркнул З.Аласания.

"Моя позиция четкая: я не дам сделать из "Общественного" крайнего и виноватого, что дебаты не состоялись", - сказал председатель правления НОТУ.

Теги: #дебаты #зекоманда #ноту #зеленский
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