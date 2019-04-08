Минюст обнародовал памятку избирателя перед вторым туром

Перед вторым туром президентских выборов Министерство юстиции напоминает избирателям о том, как защитить свое право на голос, обнародовав в соцсети Twitter соответствующую дорожную карту.

Так, в памятке Минюста рекомендуется проверить себя в списке избирателей или онлайн на сайте Государственного реестра или на избирательном участке (с 13 апреля). При отсутствии данной информации следует как можно скорее обратиться в орган реестра избирателей с соответствующим заявлением.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что при голосовании не по месту регистрации необходимо подать заявление до 15 апреля. При этом до 18 апреля изменить место голосования можно будет только по решению суда.

Также дорожная карта напоминает, что в день выборов нужно при себе иметь паспорт.