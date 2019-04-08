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13:27 08.04.2019

Порошенко ждет Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля

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Порошенко ждет Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля

Глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что президент Украины Петр Порошенко ждет кандидата на пост главы государства, шоумена Владимира Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля.

"От имени нашей фракции скажу, что мы надеемся уже в ближайшее время получить ответы на все ключевые вопросы, которые интересуют украинское общество, на дебатах между кандидатами на должность президента. Кстати, Петр Порошенко ждет Зеленского на дебаты по сути – подчеркиваю, по сути, и 14-го, и 19-го апреля. Как говорят – стадион, так стадион", - сказано он на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник в Киеве.

Ранее в этот день кандидат в президенты Украины, шоумен В.Зеленский заявил, что его дебаты с действующим главой государства П.Порошенко состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

Как сообщалось, 7 апреля П.Порошенко в прямом эфире на телеканале "Украина" заявил, что ожидает в следующее воскресенье, 14 апреля, кандидата на пост главы государства В.Зеленского на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

Теги: #дебаты #порошенко #зеленский #герасимов
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