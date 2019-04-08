Кива: Я готов поддержать всех, кто будет бороться против действующей власти

Социалистическая партия Украины готова к объединению со всеми силами, которые заинтересованы в смене действующей власти в стране, заявил лидер СПУ Илья Кива.

"Я обязательно буду поддерживать всех тех, кто готов сегодня бороться с этим преступными режимом, который довел мою страну до жалкой ситуации. Мы готовы будем поддерживать, объединяться, бороться, применять любые удобные и неудобные методы, - для того, чтобы забрать возможность у действующей власти сеять смерть, нищету и разруху", - сказал политик в эфире телеканала "NewSone", сообщает пресс-служба партии.

И.Кива подчеркнул, что в первом туре президентских выборов кандидату от власти не помогли ни злоупотребление админресурсом, ни нарушение закона.

"Их собственная наличность пошла на оффшоры, а для подкупа были задействованы бюджетные деньги, ведь за наши с вами деньги нам же была оказана помощь, чтобы мы голосовали за действующую власть. Но при этой всей ситуации провластный кандидат не смог вытащить больше, чем 16% голосов, из которых 8% были украдены. Это показатель того, что вся страна была готова голосовать за кого угодно, лишь бы не за этот политический труп, который тянет нас в могилу", - отметил он.

По убеждению политика, такой результат провластного кандидата стал следствием негативной деятельности все 5 лет каденции, что повлекло ухудшение уровня жизни населения.

"Когда Порошенко говорил о том, что его не услышали, то я хочу ответить, что единственное, что мы делали 5 лет – это слушали и слышали. Но не видели реальных улучшений. Видели лишь рост цен, рост стоимости услуг ЖКХ, уничтожение медицины, промышленности и умирание села", - пояснил И.Кива.

Говоря о планах на будущее, И.Кива подчеркнул: "Я буду и поднимать людей, и серьезно пропагандировать, я буду делать все, что угодно, лишь бы не дать этим гадам продолжать уничтожать нас с вами".