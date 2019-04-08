Тимошенко призывает Раду немедленно принять закон об импичменте президента Украины, а также снять неприкосновенность с народных депутатов

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает Верховную Раду в первоочередном порядке принять закон об импичменте президента Украины, а также снять неприкосновенность с народных депутатов, судей и президента.

"Я призываю парламент, всех лидеров фракций принять неотложно те законы, которые смогут забрать бесконтрольность любого президента, кто бы ни был избран. Нам необходимо принять в первую очередь закон о временных следственных комиссиях, чтобы в руках парламента был инструмент контроля за коррупцией любого президента или силовых структур... нам надо немедленно принять изменения в Конституцию об отмене неприкосновенности со всех - с депутатов, судей, президента", - заявила Ю.Тимошенко на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник в Киеве.

При этом она еще раз подчеркнула, что "необходимо немедленно, кто бы ни был избран президентом, проголосовать закон об импичменте президента, чтобы больше не было безнаказанности и безответственности".

По словам Ю.Тимошенко, необходимо также немедленно проголосовать за закон о выборах в Верховную Раду по пропорциональной системе.

"Нельзя оставлять мажоритарку, которая станет основой коррупции для формирования уже новой Верховной Рады", - аргументировала свою инициативу лидер фракции "Батькивщина".