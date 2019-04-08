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Выборы

10:57 08.04.2019

Коломойский заявляет, что ему не нужен "ПриватБанк", но он хочет вернуть $2 млрд капитала

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Коломойский заявляет, что ему не нужен "ПриватБанк", но он хочет вернуть $2 млрд капитала

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявляет, что не намерен возвращать себе национализированный "Приватбанк", но хочет вернуть капитал в размере 2 миллиарда долларов.

"Мне не нужен Приватбанк. Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов", - сказал он в интервью "Экономической правде", опубликованном в понедельник.

При этом И.Коломойский добавил, если суд установит, что что-то было неправильно или незаконно сделано во время национализации, то "будем как-то договариваться, решать или судиться".

"Не обязательно же сразу судиться. Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе Приватбанк? Пусть оставляют", - сказал бизнесмен.

По его мнению, "ПриватБанк" является обузой для государства.

"Оно (государство, – ред.) не знает, что с банком делать. Государство просрало весь кредитный портфель, который был в банке и сейчас рассказывает, что по вине Коломойского и Боголюбова по кредитам ничего не платится", - заявил И.Коломойский.

Он добавил, что после смены власти в Украине он рассчитывает на "честный и справедливый суд и честную правовую оценку национализации банка.

"Пока будет Порошенко, никакого справедливого суда в стране не будет. И не только по моему вопросу. Я никуда не тороплюсь. Для меня это не вопрос жизни и смерти. Вопрос не в деньгах, а в принципе", - сказал И.Коломойский.

Теги: #приватбанк #выборы #коломойский
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