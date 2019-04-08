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Выборы

10:28 08.04.2019

Зеленский заверил руководство YES в неизменности курса Украины в ЕС и НАТО в случае его победы на выборах, но настаивает на референдуме

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Зеленский заверил руководство YES в неизменности курса Украины в ЕС и НАТО в случае его победы на выборах, но настаивает на референдуме

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обсудил евроатлантические перспективы Украины с членами наблюдательного совета "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

Как сообщила пресс-служба кандидата, встреча состоялось в субботу, 6 апреля. В ходе встречи В.Зеленский рассказал о том, как видит дальнейшие реформы в Украине, и оценил текущую политическую ситуацию.

Кроме того, кандидат в президенты заверил представителей YES в том, что в случае его победы на выборах, курс Украины на ЕС и НАТО останется неизменным, однако решение о вступлении в Североатлантический альянс должен принять народ путем референдума.

"Я лично как гражданин Украины – за вступление в НАТО, но нужно объяснить людям, что НАТО – это не какой-то дракон", - отметил В.Зеленский.

Со своей стороны, бывший генсекретарь НАТО, член набсовета YES Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что новый президент будет играть ключевую роль в развитии партнерства Украины и мира.

"Думаю, самое важное – установить хорошие контакты с лидерами европейских государств. И мы будем помогать вам в этом, если вы победите на выборах. Для нас это важно, потому что Украина – главный стратегический партнер Евросоюза. А учитывая то, что в конце мая объединенная Европа будет выбирать парламент, крайне важно, чтобы новый украинский президент наладил связи как можно скорее", - сказал А.Ф.Расмуссен.

На встрече также присутствовали члены команды кандидата в президенты - экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, руководитель избирательного штаба Иван Баканов, бывший член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка.

Кроме этого, участники встречи обсудили итоги первого тура выборов. Бывший министр иностранных дел, член набсовета YES Швеции Карл Бильдт подчеркнул, что он состоялся прозрачно, и это является позитивным сигналом для мирового сообщества.

Теги: #ес #зеленский #выборы #нато
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