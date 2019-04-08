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09:51 08.04.2019

Данилюк: Юридического механизма возвращения ПриватБанка Коломойскому просто не существует

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Данилюк: Юридического механизма возвращения ПриватБанка Коломойскому просто не существует

В случае победы кандидата в президенты, лидера студии "Квартал-95" Владимира Зеленского на президентских выборах ПриватБанк не будет возвращен экс-собственникам - Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, заявил экс-министр финансов Украины, член команды В.Зеленского Александр Данилюк.

"Сейчас дела идут в судах. Я проходил через весь этот процесс. Я помню, что происходило. Даже если будет решение суда, я не вижу, как можно вернуть банк предыдущим владельцам. Просто не существует юридического механизма", - сказал он в эфире телеканала ZIK в субботу.

При этом А.Данилюк добавил, что, по его мнению, роль всех олигархов в Украине уменьшается.

"В экономике их доля все меньше и меньше", - подчеркнул экс-министр.

Теги: #данилюк #приватбанк #команда_зеленского #коломойский
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