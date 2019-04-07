Выборы2019

Выборы

22:31 07.04.2019

Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

1 мин читать
Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский намерен создать в стране благоприятный климат для зарубежных и внутренних украинских инвестиций.

"Что касается бизнес отношений, экономических отношений с Западом – они ждут гарантий, они считают, что с новым президентом у них появится гарантия. Должен, в конце концов, появиться нормальный климат как для украинских инвестиций, так и для западных инвестиций", - сказал он в интервью программе "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина".

В.Зеленский подчеркнул, что в Украине должен быть создан отдельный орган, который занимается экономическими преступлениями. "Все функции давления на бизнес и влияния на экономику должны быть забраны у правоохранительных органов: у Службы безопасности, у Генеральной прокуратуры, у МВД", - отметил он.

В.Зеленский выступает за "перезапуск" антикоррупционых органов и запуск Антикоррупционного суда. "Потому что два года прошло, обещания продолжаются, но я думаю, что вы все это сможем сделать", - уверен он.

Теги: #инвестиции #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:42 07.04.2019
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

22:39 07.04.2019
Зеленский: курс в ЕС никто менять не собирается, для вступления в НАТО нужно объяснить каждому украинцу, что это такое, и провести референдум

Зеленский: курс в ЕС никто менять не собирается, для вступления в НАТО нужно объяснить каждому украинцу, что это такое, и провести референдум

22:21 07.04.2019
Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

22:11 07.04.2019
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

21:53 07.04.2019
Зеленский: курс в ЕС никто менять не собирается, для вступления в НАТО нужно объяснить каждому украинцу, что это такое, и провести референдум

Зеленский: курс в ЕС никто менять не собирается, для вступления в НАТО нужно объяснить каждому украинцу, что это такое, и провести референдум

15:42 07.04.2019
Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины

07:15 07.04.2019
Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

22:44 06.04.2019
Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

10:31 06.04.2019
Во Львове объявили инвестиционный конкурс на строительство подвесной канатной дороги в парке "Высокий Замок"

Во Львове объявили инвестиционный конкурс на строительство подвесной канатной дороги в парке "Высокий Замок"

07:00 06.04.2019
Зеленский пожмет руку Порошенко, если проиграет – Разумков

Зеленский пожмет руку Порошенко, если проиграет – Разумков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,25%, Порошенко 16,54%, Тимошенко 13,09% - итоги обработки 55,5% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,2%, Порошенко 16,64%, Тимошенко 13,08% по итогам обработки 50,36% протоколов – ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко ожидает скорейшего восстановления работы "Нормандского формата"

Порошенко обещает существенно изменить состав своей команды в случае победы на выборах президента

Порошенко намерен пройти тесты в WADA в рамках избирательной кампании по выборам президента Украины

Порошенко ждет Зеленского на НСК "Олимпийский" на дебаты 14 апреля

ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

Порошенко: Я сделал выводы после первого тура выборов

Вакарчук о противостоянии Порошенко и Зеленского: Содержание важнее, чем форма

Переговорный процесс по дебатам начнется в начале следующей недели, говорят в команде Зеленского

Зеленский не встанет на колени перед Путиным - политтехнолог кандидата

Еврокомиссия готова работать с любым президентом Украины – СМИ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА