Выборы2019

Выборы

07:15 07.04.2019

Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

2 мин читать
Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко встретился с кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским, чтобы "почувствовать и понять человека, который имеет реальный шанс стать главой государства".

О своих впечатлениях по итогам данной встречи с В.Зеленским А.Гриценко поделился на своей странице в Facebook.

"Готов ли он к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознает, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов", - отметил лидер "Гражданской позиции".

По словам А.Гриценко, В.Зеленский в случае избрания президентом не будет терпеть коррупцию и мародерство, не будет "сдавать" Украину Путину, отказываться от курса на вступление в НАТО и ЕС, или "унижать" украинский язык.

А.Гриценко сообщил, что В.Зеленский заверил в отсутствии у него каких-либо обязательств перед бизнесменом Игорем Коломойским, а также в том, что распространяемая в Интернете информация о якобы его договоренностях с кем-то из нынешних высокопоставленных должностных лиц о сохранении их на должностях или о месте в его команде является фейками.

Политик указал, что В.Зеленский намерен пойти на дебаты с президентом Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" и серьезно к ним готовится, адекватно оценивает своего оппонента, его сильные стороны и "коварство" и у него нет "шапкозакидательского настроения".

По словам А.Гриценко, ему показалось, что В.Зеленский был с ним искренним. "Договорились продолжить общение, ведь на кону не мои или его интересы – интересы страны и государства", - отметил он.

Говоря о том, проголосует ли он за В.Зеленского во втором туре, А.Гриценко сказал: "Когда он публично представит свою команду и если кандидаты на ключевые посты будут для меня убедительными – тогда, наверное, проголосую, чтобы дать и ему, и стране шанс".

Теги: #зеленский #встреча #гриценко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:44 06.04.2019
Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

07:00 06.04.2019
Зеленский пожмет руку Порошенко, если проиграет – Разумков

Зеленский пожмет руку Порошенко, если проиграет – Разумков

00:24 06.04.2019
Зеленский пожмет руку Порошенко, если проиграет – Разумков

Зеленский пожмет руку Порошенко, если проиграет – Разумков

20:15 05.04.2019
Переговорный процесс по дебатам начнется в начале следующей недели, говорят в команде Зеленского

Переговорный процесс по дебатам начнется в начале следующей недели, говорят в команде Зеленского

19:59 05.04.2019
Переговорный процесс по дебатам начнется в начале следующей недели, говорят в команде Зеленского

Переговорный процесс по дебатам начнется в начале следующей недели, говорят в команде Зеленского

19:49 05.04.2019
Зеленский не встанет на колени перед Путиным - политтехнолог кандидата

Зеленский не встанет на колени перед Путиным - политтехнолог кандидата

19:35 05.04.2019
Еврокомиссия готова работать с любым президентом Украины – СМИ

Еврокомиссия готова работать с любым президентом Украины – СМИ

19:16 05.04.2019
Тимошенко отказалась вести дебаты перед вторым туром, продолжатся поиски другого независимого арбитра – представитель Зеленского

Тимошенко отказалась вести дебаты перед вторым туром, продолжатся поиски другого независимого арбитра – представитель Зеленского

19:09 05.04.2019
На дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" уйдет около 1 миллиона долларов - Аласания

На дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" уйдет около 1 миллиона долларов - Аласания

17:27 05.04.2019
В крови Зеленского наркотические вещества не обнаружены – сканкопия результатов анализов

В крови Зеленского наркотические вещества не обнаружены – сканкопия результатов анализов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,25%, Порошенко 16,54%, Тимошенко 13,09% - итоги обработки 55,5% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,2%, Порошенко 16,64%, Тимошенко 13,08% по итогам обработки 50,36% протоколов – ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

Порошенко: Я сделал выводы после первого тура выборов

Вакарчук о противостоянии Порошенко и Зеленского: Содержание важнее, чем форма

ЦИК 6 апреля рассчитывает принять уточненные протоколы от 16 окружкомов и начать работу над протоколом о результатах первого тура выборов

Геращенко призывает Зеленского извиниться перед людьми с синдромом Дауна, дала ему 24 часа

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

Следов алкоголя и психоактивных веществ в организме Порошенко не выявлено, окончательный результат будет в течение двух недель

В штабе Порошенко сомневаются в достоверности результатов анализов Зеленского, сданных в одной из частных клиник Киева

Кровь у Зеленского брал массажист, который был участником шоу "МастерШеф" и играл в "Сватах" – СМИ

Владимир Кличко предлагает кандидатам в президенты Украины пройти тест в WADA

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА