Переговорный процесс по дебатам начнется в начале следующей недели, говорят в команде Зеленского

Переговорный процесс по организации дебатов между участниками второго тура выборов президента начнется в начале следующей недели, ожидают в команде кандидата в президента Украины Владимира Зеленского.

"Я не являюсь участником переговорной группы, но, насколько мне известно, переговорный процесс начнется в начале следующей недели. Аласания (глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания – ИФ), надо отдать должное, занял абсолютно конструктивную позицию. Они сказали, что готовы провести где-то угодно, даже на Марсе. Будем надеяться, что это все-таки будет не Марс, а "Олимпийский", - сказал политконсультант и советник штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков в эфире "Радио НВ" в пятницу.