Зеленский не встанет на колени перед Путиным - политтехнолог кандидата

Кандидат в президенты Украины, лидер студии "Квартал-95" Владимир Зеленский "не встанет на колени" перед президентом России Владимиром Путиным, заявил политтехнолог шоумена Дмитрий Разумков.

"На колени перед Путиным Зеленский не встанет, такой ответ вас устроит?" - сказал он в эфире Радио НВ в пятницу, отвечая на вопрос доверенного лица действующего президента Петра Порошенко Семена Кабакаева о том, что сделает В.Зеленский, оказавшись перед президентом России

Также Д.Разумков отметил, что Украине будет сложно противостоять ядерной РФ, поскольку она "далеко не всегда поддается логике и здравому смыслу" и ведет агрессивную войну в различных странах.

"Придется идти по дипломатическому пути - это Нормандский формат, он должен расширяться", - подчеркнул политтехнолог.