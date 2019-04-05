Тимошенко отказалась вести дебаты перед вторым туром, продолжатся поиски другого независимого арбитра – представитель Зеленского

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты кандидатов в президенты перед вторым туром выборов, поэтому будут продолжены поиски другого независимого модератора, отмечает политконсультант и советник штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

"Она была бы независимым арбитром, потому что критиковал обоих кандидатов. Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. То есть это было бы реально представительство более половины страны. Но произошло так, как произошло. Я думаю, что будет предложено кому-либо другому. Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от двух команд", - сказал он в эфире "Радио НВ" в пятницу.