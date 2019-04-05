В штабе Порошенко сомневаются в достоверности результатов анализов Зеленского, сданных в одной из частных клиник Киева

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко сомневаются в достоверности результатов анализов, сданных его оппонентом Владимиром Зеленским в частной лаборатории "Eurolab".

"Порошенко к этой инициативе (сдачи анализов – ИФ) отнесся очень серьезно, чего мы не можем сказать об инициаторе сдачи анализа и медицинских исследований (В.Зеленском – ИФ). Знаете, подлить немного крови на сувениры своим сторонникам не означает серьезно сдать анализы на алкогольную и наркотическую зависимость, как это предусмотрено действующими медицинскими протоколами", - сказал спикер избирательного штаба кандидата на пост главы государства П.Порошенко Олег Медведев на брифинге в пятницу в Киеве.

Он утверждает, что собственник лаборатории "Eurolab" Андрей Пальчевский является политически ангажированным, "он не скрывает своих политических симпатий, особенно к Владимиру Зеленскому, и поэтому нет никаких оснований считать, что в лаборатории Пальчевского смогут объективно рассмотреть результаты анализов В.Зеленского".

Спикер штаба П.Порошенко также отметил, что в пятницу выяснилось, что у В.Зеленского непосредственно брал анализы врач, снимавшийся в известном сериале "Сваты", одним из сценаристов которого является сам В.Зеленский. "И это еще раз ставит под сомнение в целом серьезность этой акции и достоверность анализов, а суть медицинской экспертизы состоит именно в том, что это должен быть непредвзятый, объективный анализ, который вызывает доверие у общества", - сказал О.Медведев.

Как сообщалось, в штабе П.Порошенко заявили, что в 9.00 4 апреля он ждет В.Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский" для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков. В штабе подчеркнули, что должна быть независимая экспертиза сертифицированных лабораторий.

В ответ на это штаб В.Зеленского выступил с предложением кандидатам сдать анализы в независимой лаборатории во избежание фальсификаций, заявив, что лаборатория НСК "Олимпийский" "находится под контролем власти". В штабе пригласили П.Порошенко на 8.00 в частную клинику Eurolab, заявив, что это "абсолютно независимая лаборатория, где можно будет сдать анализы и ни у кого не возникнет вопросов о том, что где-то кто-то что-то подтасовал, попробовал повлиять".

5 апреля утром В.Зеленский сдал анализ на содержание в организме наркотических веществ и алкоголя в одной из частных клиник Киева и сообщил журналистам, что через три дня будет готов результат, и пообещал его всем показать. При этом он сдал только кровь, а на вопрос о том, что для полноценного анализа, вероятно, нужно сдавать на анализы волосы и ногти, шоумен сказал: "Скажут – будем".

"На "Олимпийский" я не приехал, потому что там нет лаборатории. Никто не знает о существовании медицинской лаборатории там", - сказал он.

Час спустя П.Порошенко сдал анализ на содержание наркотических веществ и алкоголя в организме в медицинском пункте на НСК "Олимпийский" (Киев).

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый сообщил, что результаты быстрого теста анализов П.Порошенко показали, что в его организме отсутствуют психоактивные вещества. При этом он отметил, что экспертиза волоса с фоликулой - более длительная.

По словам В.Ярого, исследование для главы государства проведут четыре медицинских учреждения Киева: два из них – частные и два – коммунальной формы собственности.