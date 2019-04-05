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Выборы

13:37 05.04.2019

Владимир Кличко предлагает кандидатам в президенты Украины пройти тест в WADA

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Владимир Кличко предлагает кандидатам в президенты Украины пройти тест в WADA

Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко выступил с предложением к кандидатам на пост президента Украины пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency, WADA).

"Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно. Доверьтесь профессионалам!" – сказано в сообщении на официальной странице Вл.Кличко в Фейсбуке.

Он добавил, что уже отправил запрос о возможности таких тестов в WADA. "Надеюсь, кандидатам в президенты не откажут", - отметил Вл.Кличко.

Как сообщалось, в пятницу утром кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сдал кровь на анализ в одной из частных клиник Киева. Другой кандидат, действующий президент Украины Петр Порошенко сдал образцы крови, мочи и волос в медпункте НСК "Олимпийский".

Теги: #владимир_кличко #анализы #зеленский #порошенко #выборы
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