Выборы2019

Выборы

13:16 05.04.2019

Закон не предусматривает "хорошее" владение украинским языком кандидатом в президенты – замглавы ЦИК

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Закон не предусматривает "хорошее" владение украинским языком кандидатом в президенты – замглавы ЦИК

Закон Украины "О выборах президента" не предусматривает, что кандидаты на пост главы государства должны "хорошо" владеть украинским языком, а указывает как необходимое требование к ним владение государственным языком, отмечает заместитель главы ЦИК Украины Евгений Радченко.

"Законом не предусмотрено, что кандидат "хорошо" владеет украинским языком. Конституция предусматривает обязательное владение (украинским языком – ИФ)", - пояснил Е.Радченко на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, каким образом проверяется уровень владение кандидатом в президенты Украины государственным языком.

Он подчеркнул, что никаким законом не предусмотрены какие-либо экзамены или другие процедуры для определения того, владеет ли кандидат государственным языком "надлежащим образом" или "хорошо".

Е.Радченко также отметил, что документы, которые подавали кандидаты для своей регистрации на выборах президента, были изложены на государственном украинском языке, и ЦИК принимала это во внимание.

Теги: #цик #евгений_радченко #закон #выборы
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