Выборы2019

Выборы

13:10 05.04.2019

Климкин выступает за скорейшее введение цифрового голосования в Украине, чтобы охватить граждан за рубежом

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Климкин выступает за скорейшее введение цифрового голосования в Украине, чтобы охватить граждан за рубежом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает Верховную Раду рассмотреть изменения в законодательство, предусматривающие цифровое голосование.

"Мы знаем, что в 2014 году было более 70 тысяч (украинцев, которые проголосовали за границей - ИФ), сейчас у нас 56 тысяч. Явка значительно меньше... Я все говорил, я выступаю за диджитальное цифровое голосование, только так мы можем привлечь всех украинцев за границей. Это можно сделать, я призываю Верховную Раду посмотреть на соответствующие изменения в закон", - сказал П.Климкин журналистам в пятницу в Киеве.

По словам министра, в случае изменений в законе даже дополнительное учреждение участков за рубежом - не только на территории дипломатических ведомств - проблему решить не сможет.

П.Климкин также призвал украинцев за границей активнее вовлекаться в процесс голосования.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что международные партнеры заверили, что первый тур президентских выборов в Украине прошел в соответствии с демократическими стандартами.

Он пояснил, что как министр иностранных дел не может комментировать предвыборные кампании.

"Что касается того хайпа, который происходит, то пусть каждый украинец сделает для себя соответствующий вывод", - прокомментировал министр сдачу кандидатами в президенты анализов.

Говоря о дебатах кандидатов, П.Климкин сказал: "Меня, к сожалению, скорее всего в этот день в Киеве не будет, но если бы был, то было бы интересно (присутствовать на стадионе НСК "Олимпийский - ИФ)... Для меня главное, чтобы все происходило по закону, принципам и совести".

Теги: #климкин #цифровое_голосование #украинцы #выборы
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