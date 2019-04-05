Выборы2019

Выборы

13:07 05.04.2019

В ЦИК прогнозируют, что предварительно смогут установить результаты первого тура выборов президента в воскресенье

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В ЦИК прогнозируют, что предварительно смогут установить результаты первого тура выборов президента в воскресенье

В Центральной избирательной комиссии допускают, что окончательные результаты первого тура выборов президента Украины предварительно могут быть установлены в воскресенье, 7 апреля.

"Мы надеемся, что за завтрашний день (6 апреля – ИФ) сделаем практически все процедуры для того, чтобы послезавтра установить результаты выборов, но подчеркиваю, что это предварительная информация", - сказал на брифинге в перерыве заседания ЦИК в пятницу заместитель главы комиссии Евгений Радченко.

Он сообщил, что ЦИК уже приняла 197 из 199 протоколов от окружных комиссий. Еще протоколы от двух комиссий из Херсонской и Николаевской областей находятся в дороге, и в пятницу должны прибыть в ЦИК.

Е.Радченко также отметил, что ряд окружкомов еще должны уточнить свои протоколы по решению ЦИК.

"Их сейчас около 15. Возможно, эта цифра будет меняться, поскольку протоколы еще обрабатываются в окружных комиссиях", - пояснил он.

Кроме того, в пятницу ЦИК завершила прием протоколов со всего 101 избирательного участка заграничного избирательного округа.

Теги: #цик #украина #голоса_изберателей #выборы
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