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10:44 05.04.2019

НСК "Олимпийский" еще не получал запросов на проведение дебатов между кандидатами на пост президента – замгендиректора

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НСК "Олимпийский" еще не получал запросов на проведение дебатов между кандидатами на пост президента – замгендиректора

НСК "Олимпийский" (Киев) пока не получал запросов на проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, сообщил заместитель генерального директора по административной работе НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов.

"До сегодняшнего дня мы не получили ни одного официального обращения относительно проведения дебатов на НСК "Олимпийский" – ни от Центральной избирательной комиссии, ни от Общественного телевидения как организатора дебатов по законодательству - запросов не поступало", - сказал он журналистам в пятницу на НСК "Олимпийский".

В.Анисимов сообщил, что стоимость проведения дебатов на "Олимпийском" невозможно назвать, потому что "в данное время нет технического задания, что необходимо для того, чтобы надлежащим образом провести дебаты".

При этом он подчеркнул, что НСК "Олимпийский" имеет технические возможности для проведения дебатов, если будет принято соответствующее решение.

"Если поступит заявка с техническим заданием, будет встреча с представителями ЦИК, Общественного телевидения и кандидатами в президенты Украины, чтобы определить технические условия и требования к проведению дебатов", - отметил В.Анисимов.

По его словам, на этой встрече будут приняты решения о технической поддержке, охране, обеспечении безопасности на "Олимпийском".

"И прежде всего, важный вопрос - будет ли это со зрителями или нет", - добавил заместитель гендиректора.

Отвечая на вопрос, можно ли технически допустить зрителей на дебаты, В.Анисимов сказал: "Мы же провели Лигу чемпионов, финал. Все возможно, но вопрос в том, какое решение примет ЦИК".

Теги: #дебаты #олимпийский #анисимов #выборы
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