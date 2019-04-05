Зеленский сдал анализ в одной из частных клиник Киева, заявив, что "никто не знает о медлаборатории на "Олимпийском"

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский сдал анализ на содержание в организме наркотических веществ и алкоголя.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в пятницу утром для этого он прибыл в одну из частных клиник Киева.

Сдача крови на анализ при этом сопровождалась стрим-трансляцией на странице его команды в Facebook.

После процедуры кандидат сообщил журналистам, что через три дня будет готов результат, и пообещал его всем показать.

"На "Олимпийский" я не приехал, потому что там нет лаборатории. Никто не знает о существовании медицинской лаборатории там", - сказал он.

На вопрос о том, что для полноценного анализа, вероятно, нужно сдавать на анализы волосы и ногти, шоумен сказал: "Скажут – будем".

Кроме того, отвечая на вопрос относительно перспективы проведения дебатов В.Зеленский отметил: "Смотрите наши официальные обращения, и там будет вся информация".

При этом он пояснил, что лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пригласили модерировать дебаты потому, что по итогам первого тура президентских выборов она заняла третье место.

Как известно, действующий президент Украины Петр Порошенко в пятницу намерен сдать аналогичный анализ в 9:00 в медпункте на НСК "Олимпийский".

Проведения медицинской экспертизы потребовал В.Зеленский в своем видеообращении к П.Порошенко, опубликованном 3 апреля вечером. Шоумен подчеркнул, что кандидаты должны "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов". Помимо этого, он выдвинул ряд других условий для проведения теледебатов с оппонентом, среди которых – дебаты на НСК "Олимпийский".

Через несколько часов появилось видеообращение П.Порошенко, в котором глава государства согласился участвовать в дебатах на стадионе. Спикер его избирательного штаба Олег Медведев на брифинге 4 апреля заявил, что президент Украины в пятницу в 9:00 будет ждать своего оппонента в медицинском пункте на "Олимпийском" для сдачи анализов.

В этот же день вечером политконсультант В.Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что их штаб считает ангажированным медпункт на "Олимпийском", поэтому предложил пройти медицинскую экспертизу в одной из частных клиник Киева.