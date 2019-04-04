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18:46 04.04.2019

В штабе Зеленского не ожидают извинений от Порошенко, "дебаты состоятся 19 апреля" - Разумков

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В штабе Зеленского не ожидают извинений от Порошенко, "дебаты состоятся 19 апреля" - Разумков

У кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского уже не ждут извинений от президента Украины Петра Порошенко и рассчитывают на проведение дебатов 19 апреля, сообщил политконсультант, советник штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков.

"Были озвучены позиции одного кандидата. Второй кандидат сказал "Стадион так стадион". Извинений не было. Но пускай это остается на совести кого-то. 19-го дебаты состоятся…", - сказал Д.Разумков на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, дебаты оплачиваются со стороны государства (есть фонды) или со стороны кандидата.

Теги: #разумков #зеленский #выборы
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