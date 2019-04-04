Стало известно, кто будет ведущим дебатов между Порошенко и Зеленским

Модератором дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на Национальной общественной телерадиокомпании Украины выступит журналист Павел Казарин, заявил глава правления UA: Суспільне Зураб Аласания.

"Модератором будет Павел Казарин", - сказал З.Аласания в комментарии изданию "Страна.ua" в четверг.

П.Казарин - украинский журналист, уроженец Симферополя. Автор Slon.ru, обозреватель Крым.Реалии и ведущий телеканала ICTV.