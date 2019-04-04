6% украинцев выступают за переход к парламентскому правлению, 14% к президентскому - соцопрос

Парламентскую форму правления поддерживают 6% граждан Украины, президентскую - 14%, а большинство граждан (58%) считают наиболее приемлемым для Украины совмещение форм президентской и парламентской республики.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им.И.Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии 20-26 марта и презентованного на пресс-конференции в четверг в Киеве.

В частности, 27% респондентов заявили о поддержке президентско-парламентской формы правления, когда правительство назначается президентом при согласии Верховной Рады, а 32% - парламентско-президентской, когда правительство назначается Верховной Радой при согласии президента, а большинство власти - в руках премьера.

Согласно результатам опроса, 40% граждан уверены, что власть президента стоит оставить в том же объеме, в котором она была последние пять лет. По мнению 25% граждан, власть президента следует расширить, дав ему право формировать правительство, еще 9% считают, что выборы президента следует перенести в парламент и оставить за ним лишь полномочия Главнокомандующего Вооруженных сил.

Опрос был с 20 по 26 марта 2019 года. В целом было опрошено 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, которые контролируются Украиной.

Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 10%, 1,7% - для показателей близких к 5%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.