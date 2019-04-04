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12:31 04.04.2019

Потенциальная победа Зеленского вряд ли окажет немедленное влияние на экономическую и фискальную политику Украины – Moody`s

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Потенциальная победа Зеленского вряд ли окажет немедленное влияние на экономическую и фискальную политику Украины – Moody`s

Международное рейтинговое агентство Moody`s не ожидает, что потенциальная победа Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов окажет непосредственное влияние на экономическую или фискальную политику Украины, поскольку премьер-министр, министры финансов, экономического развития и торговли, среди прочих, назначаются и подотчетны парламенту.

"Сильно ограниченная позиция правительства в отношении ликвидности и минимальный доступ к рынку также дают властям мощный стимул соблюдать другие ключевые условия действующей в Украине программы stand by с Международным валютным фондом (МВФ)", – отмечается рейтинговое агентство.

Оно ожидает, что при президентстве В.Зеленского проводимые в настоящее время в стране реформы, особенно антикоррупционные, будут в значительной степени продолжены, как и было договорено с внешними партнерами.

В то же время Moody`s допускает, что эти стимулы значительно ослабнут, если экономические и финансовые условия нормализуются после президентских и парламентских выборов, поскольку неудовлетворенный спрос, вероятно, будет стимулировать экономическую активность в частном секторе, и политические риски могут снизиться, что вновь откроет доступ к рынкам.

"Следовательно, последующая программа МВФ, вероятно, появится только после периода длительных переговоров", – делает прогноз рейтинговое агентство.

По его мнению, гибкая платформа В.Зеленского предлагает пространство для будущих переговоров, но он, вероятно, столкнется с сильными препятствиями из-за оппозиции в парламенте, где его политическая сила в настоящее время не представлена.

Говоря об итогах первого тура, Moody`s указывает: вероятность материализации неорганизованной смены власти снизилась, что является позитивным фактором.

Агентство отмечает, что политические последствия потенциального президентства В.Зеленского все еще остаются неясными, так как отсутствует определенность о позициях его команды в ключевых областях политики. Исходя из уже сделанных заявлений кандидата, Moody`s предполагает, что в случае победы В.Зеленский, вероятно, займет более примирительную (conciliatory) позицию по отношению к России, сохраняя при этом широко ориентированную на Европейский Союз внешнеполитическую позицию. По мнению агентства, несколько более мягкий подход может помочь поддержать тенденцию к снижению интенсивности столкновений в восточной Украине. Это даст возможность заморозить конфликт, а фискальные ресурсы, освободившиеся в результате сопутствующего сокращения расходов на оборону, могут быть перенаправлены на другие политические приоритеты.

Однако полное сближение с РФ маловероятно, поскольку В.Зеленский вряд ли согласится на аннексию Крыма Россией и поддержит предоставление широкой автономии оккупированным Россией частям восточной Украины, считают эксперты Moody`s. С учетом того, что нормализация отношений может не состояться, запретительные торговые ограничения будут оставаться в силе по обе стороны границы, отмечается в комментарии агентства.

По его мнению, неопределенность в отношении поставок из России энергоносителей также останется повышенной независимо от результатов второго тура выборов.

Теги: #зеленский #выборы #экономика
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