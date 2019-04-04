Выборы2019

Выборы

11:54 04.04.2019

Компания Kedoo Entertainment Russia не имеет никаких прав на контент, который использовал в ролике Зеленского о дебатах – пресс-служба кандидата

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Компания Kedoo Entertainment Russia не имеет никаких прав на контент, который использовал в ролике Зеленского о дебатах – пресс-служба кандидата

В команде кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского заявляют, что только они обладают авторскими правами на все видео и аудио продукты, которые сделаны и транслируются в рамках его избирательной кампании.

Так в команде В.Зеленского отреагировали на распространенную информацию о якобы предоставленных правах на защиту авторского контента, использованного в ролике кандидата о приглашении президента Украины П.Порошенко на дебаты, компании Kedoo Entertainment Russia.

"Мы считаем эту информацию очередной беспомощной и скучной попыткой дискредитации. Исключительно и только "Зе! Команда" является правомочным владельцем всего аудиовизуального контента, который используется в видео роликах и других видео и аудио продуктах, произведенных и транслируемых в рамках избирательной кампании Владимира Зеленского", - заявляют в пресс-службе кандидата.

"Только "Зе! Команда" может принимать решения о предоставлении разрешений и порядка использования этих продуктов третьими лицами. Поэтому любые претензии от других компаний к пользователям интернета или СМИ являются безосновательными и неправомочными. В случае поступления таких претензий мы советуем не обращать на них внимания, или оспаривать их в установленном тем или иным интернет-ресурсом или СМИ способом", - отмечается в сообщении.

Теги: #зеленский #зе_команда #дебаты #порошенко #выборы
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