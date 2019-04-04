В команде Порошенко надеятся во втором туре собрать голоса сторонников Гриценко, Смешко и Тимошенко

Во втором туре президентских выборов команда действующего главы государства Петра Порошенко рассчитывает побороться за голоса тех избирателей, кандидаты которых уже выбыли из гонки.

Как пояснил изданию "Новое Время" замглавы фракции БПП в Раде и один из руководителей штаба П.Порошенко Сергей Березенко, что прежде всего речь идет об электорате лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, занявшего итоговое пятое место (это 1,3 млн сторонников).

Также в БПП нацелены на избирателей экс-главы СБУ Игоря Смешко - это еще 1,1 млн голосов.

"Среди электората Тимошенко (2,5 млн человек по итогам первого тура) тоже есть наши сторонники", - уверен С.Березенко.

Правда, сам А.Гриценко, как и Ю.Тимошенко, уже публично заявили, что никого не будут поддерживать во втором туре. А И.Смешко сказал, что отказывается поддерживать П.Порошенко. Но в команде президента уверены: они найдут ключ к сердцам электората.