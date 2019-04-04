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11:28 04.04.2019

Аласания: НОТУ готова провести дебаты на стадионе, теперь ЦИК должна согласовать этот вопрос

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Аласания: НОТУ готова провести дебаты на стадионе, теперь ЦИК должна согласовать этот вопрос

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) может провести дебаты между кандидатами в президенты Украины шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко на стадионе "Олимпийский" (Киев), заявляет глава НОТУ Зураб Аласания.

"Может ли Суспильне провести дебаты? - даже вопроса такого не стоит: конечно, может. Согласие обоих кандидатов есть, теперь остается ЦИК, которая все это должна согласовать и по закону - оплатить из государственного бюджета. Так же начинаем переговоры со всеми сторонами", - написал З.Аласания в своем микроблоге в Твиттер в четверг утром.

Ранее пресс-служба вещателя, которую цитировало "Громадське ТВ", также сообщало, что НОТУ имеет техническую возможность провести трансляцию диспута между кандидатами в президенты Украины со стадиона "Олимпийский" (Киев), но это пока нельзя назвать дебатами.

В обнародованной заметке отмечается, что НОТУ ссылается на положения Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года, в котором указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.

"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет - то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты", - цитирует "Громадське" пресс-службу НОТУ.

Как сообщалось, 31 марта после завершения голосования в первом туре президент Украины П.Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны пройти предвыборные дебаты кандидатов. "Выборы - во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", - сказал П.Порошенко журналистам в воскресенье в Киеве.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах. Такое сообщение 1 апреля размещено на сайте НОТУ. Теле- и радиоканалы общественного вещателя могут выступить площадкой для независимой дискуссии кандидатов на равных условиях, заявили инициаторы дебатов.

3 апреля В.Зеленский призвал П.Порошенко выйти на дебаты на стадион и выполнить ряд выставленных ним условий. "Обращаюсь к Петру Порошенко, вызовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, "отморожусь", спрячусь… нет. Я – это не Вы в 2014г. Я принимаю вызов, вот мои условия: ожидаю Вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты пройдут перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать" - заявил В.Зеленский в своем видео-обращении в среду вечером на странице в соцсети Фейсбук.

Ночью 4 апреля П.Порошенко в опубликованном в микроблоге Твиттер видеоролике ответил В.Зеленскому об участии в дебатах на НСК "Олимпийском". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.

Также он напомнил, что дебаты кандидатов в президенты это не шоу, а серьезная дискуссия о стратегии развития государства, его ценностей, исторического вектора и приоритетов. А избирательная кампания определяет будущее страны на годы и десятилетия вперед.

Теги: #аласания #дебаты #порошенко #зеленский #выборы
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