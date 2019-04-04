Выборы2019

Выборы

11:01 04.04.2019

ЦИК отправила на доработку 9 протоколов из 111 принятых

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ЦИК отправила на доработку 9 протоколов из 111 принятых

Центральная избирательная комиссия Украины на данный момент приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки 111 бумажных протоколов (так называемые протоколы с "мокрыми печатями") об итогах голосования на выборах президента от окружных комиссий, но 9 из них направила на доработку.

Как сообщили в четверг в пресс-службе ЦИК, на данный момент в 9 протоколах из 111 ранее принятых были, во время обработки были выявлены некие неточности, в связи с чем они были отправлены на доработку.

Отмечается, что речь идет о несущественных неточностях, например помарки.

После выправления этих неточностей, доработанные протоколы в течение нескольких дней возвращаются назад в Центризбирком.

Так, ожидается, что 4 доработанных протокола поступят в ЦИК 4 апреля.

Теги: #цик #протоколы #голоса_изберателей #выборы
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