ЦИК отправила на доработку 9 протоколов из 111 принятых

Центральная избирательная комиссия Украины на данный момент приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки 111 бумажных протоколов (так называемые протоколы с "мокрыми печатями") об итогах голосования на выборах президента от окружных комиссий, но 9 из них направила на доработку.

Как сообщили в четверг в пресс-службе ЦИК, на данный момент в 9 протоколах из 111 ранее принятых были, во время обработки были выявлены некие неточности, в связи с чем они были отправлены на доработку.

Отмечается, что речь идет о несущественных неточностях, например помарки.

После выправления этих неточностей, доработанные протоколы в течение нескольких дней возвращаются назад в Центризбирком.

Так, ожидается, что 4 доработанных протокола поступят в ЦИК 4 апреля.