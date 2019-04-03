Выборы2019

Выборы

16:31 03.04.2019

Представители интеллигенции призывают украинцев не голосовать за Зеленского во втором туре президентских выборов

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Представители интеллигенции призывают украинцев не голосовать за Зеленского во втором туре президентских выборов

Национал-демократическая интеллигенция перед вторым туром президентских выборов призывает граждан Украины не отдавать свои голоса за шоумена Владимира Зеленского, так как он является несамостоятельным проектом беглого олигарха Игоря Коломойского.

"Украинские граждане! Мы видим, как в обществе распространяется как эпидемия, восторг от сомнительного претендента а роль Верховного главнокомандующего ВСУ. Артист В.Зеленский, которого многие ошибочно ассоциируют с вымышленным героем сериала "Слуга народа" Голобородько, всерьез претендует на высший пост Украинского государства. Что ж, это его право. А право людей – знать, кто скрывается за этой театральной маской", - сказано в открытом письме интеллигенции, адресованном украинскому народу в среду.

В послании утверждается, что кандидат в президенты В.Зеленский – это "проект одиозного олигарха Игоря Коломойского, который разворовал миллиарды долларов ПриватБанка" и "бежал в Швейцарию" от преследования правоохранителей, и только благодаря национализации этого финучреждения правительству удалось спасти вкладчиков от потери их сбережений.

"За награбленные в Украине деньги олигарх снарядил на президентские выборы целый ряд кандидатов. Его цель – избежать ответственности и вновь получить возможность паразитировать на государственном бюджете", - пишут представители интеллигенции.

Поэтому, по их мнению, медиа-ресурсы И.Коломойского "активно "раскручивают" кандидатов-марионеток вроде В.Зеленского и Александра Шевченко".

"При этом контролируемый Коломойским телеканал "1+1", нарушая все мыслимые и немыслимые журналистские стандарты, превратился просто-таки на агентство по пиару Зеленского", - сказано в письме.

Национал-демократическая интеллигенция напоминает гражданам, что В.Зеленский как кинопродюсер, согласно расследованием программы "Схемы", "на пятом году войны зарабатывает немалые средства в России" и получает финансирование на свои проекты из бюджета государства-агрессора.

"Уважаемые господа! Призываем вас осознать, что кандидат в президенты Зеленский – это совсем не смешно! Потому что не может быть смешным то, что несет трагедию для Украины. Зеленский всем своим образом жизни, оффшорами, информационным и бизнес-ресурсом зависим от Коломойского, его телеканалов, юристов, режиссеров, политтехнологов. Он камуфлируется под образ правдоруба Голобородько из сериала "Слуга народа", а как поскрести – реальный слуга коррумпированного беглого олигарха", - сказано в письме.

Авторы послания также указывают на то, что В.Зеленский "насмехался из святых для украинцев вещей: украинского языка, Томоса об автокефалии и даже из Украины как таковой, выставляя ее в образе порноактрисы", и ему "ни разу не пришло в голову извиниться за это перед украинским народом". "Вместо этого он унижался извинениями перед путинским палачом Рамзаном Кадыровым ", - пишут представители интеллигенции.

В письме также отмечается, что участники "Студии Квартал 95 В.Зеленского "цинично издевались над людьми, которые на Майдане рисковали жизнью, защищая европейский выбор Украины".

"Выбрать этого человека президентом – значит превратить Украину в объект насмешек для всего мира. Новейшая история уже знает, чем обернулось для Украинского государства и его обороноспособности правление посмешища из олигархической клики Януковича. Не отдавайте свой голос "по приколу" за обманчивую маску, марионетку коррупционного олигарха", - сказано в письме.

Письмо подписали Вячеслав Брюховецкий, Юрий Буряк, Юрий Винничук, Петр Вольвач, Любовь Голота, Богдан Горынь, Николай Жулинский, Александр Ирванец, Тарас Компаниченко, Дмитрий Ломачук, Надежда Лукьяненко, Павел Мовчан, Раиса Недашковская, Николай Нестерчук, Владимир Панченко, Александр Пономарев, Михаил Ратушный, Ирен Роздобудько, Вадим Скуратовский, Кирилл Стеценко, Николай Тимошик, Леонид Финберг, Елена Финберг, Николай Цимбалюк, Юрий Щербак и Владимир Яворивский.

Как сообщалось, перед первым туром президентских выборов в Украине эти же люди также подписывали открытое обращение в поддержку действующего главы государства Петра Порошенко.

Теги: #зеленский #выборы #письмо
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