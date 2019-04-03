В харьковскую полицию поступило 400 сообщений о нарушениях на выборах, из них больше половины – в день голосования

На территории Харьковской области с начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 400 сообщений о нарушениях закона Украины "О выборах президента Украины", по 25 из них были открыты уголовные производств, сообщил начальник главного управления Национальной полиции в области Олег Бех.

"Из этих производств 2 направлены с обвинительными актами в суд, 2 закрыты, 4 направлены в Киев по подследственности и по 16 еще не принято решения, они в производстве у следователя", - сказал О.Бех в среду.

Он отметил, что больше всего сообщений о нарушениях (207) поступило в день голосования, по 4 из них были открыты уголовные производства по ст.158-1 (незаконное использование бюллетеня) Уголовного кодекса Украины.

"У граждан, которые пришли проголосовать, не было возможности проголосовать, потому что в графе (в списках избирателей напротив их фамилии – ИФ) находились подписи других людей. По данным фактам мы проводим расследование и надеемся дать ответ, была ли это техническая комиссия члена избирательной комиссии или это было сделано специально", - сказал О.Бех

После окончания голосования поступило 11 сообщений. По словам О.Беха, как правило, эти сообщения касались "незначительных конфликтов" между членами комиссий и наблюдателями.

Кроме того, по обращениям о нарушениях было составлено 4 админпротокола: за размещение агитации без информации о тираже (ст.212-213 Кодекса Украины об административных правонарушенияъ) и за пребывание на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения (ч.1 ст. 179 КУоАП).