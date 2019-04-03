Выборы2019

Выборы

11:56 03.04.2019

Рада вряд ли до второго тура выборов обяжет кандидатов в президенты участвовать в теледебатах – нардеп Сюмар

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Рада вряд ли до второго тура выборов обяжет кандидатов в президенты участвовать в теледебатах – нардеп Сюмар

Верховная Рада, скорее всего, не примет до второго тура выборов президента Украины законопроект, которым предлагается снимать с регистрации кандидатов, отказывающихся от теледебатов, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики (фракция "Народный фронт") Виктория Сюмар.

"Вероятнее всего, обязательные дебаты имеют шанс быть принятыми по итогам этой кампании, но уже после выборов", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Нардеп отметила, что законопроект еще должен пройти рассмотрение в комитете по вопросам правовой политики, добавив, что есть вопрос относительно того, удастся ли собрать кворум в межвыборный период.

В.Сюмар подчеркнула, что до четверга в парламенте затянется рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о языке, к которому Верховная Рада приступила 28 февраля.

При этом депутат отметила, что некоторое время займет согласование ряда позиций по языковому законопроекту.

"Можно ли менять правила игры во время самой игры? Я являюсь сторонником обязательных дебатов и сама подавала соответствующие правки к Избирательному кодексу. Страна должна слышать программные позиции кандидатов. Но избирательное законодательство не меняют за полгода до выборов. И это тоже правило", - сказала В.Сюмар.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова зарегистрировали проект закона (№10168) о внесении изменений в закон о выборах президента Украины относительно обязательности теледебатов в случае назначения повторного голосования.

Согласно предложенным изменениям, избирательный процесс может включать проведение обязательных теледебатов.

Если один из кандидатов в президенты, включенный в бюллетень для повторного голосования, отказывается от участия в таких дебатах или в случае "невозможности его участия в них", Центральная избирательная комиссия должна принять решение об отмене регистрации этого кандидата. При этом выделенное ему время на теледебатах предоставляют другому кандидату для проведения предвыборной агитации.

31 марта после завершения голосования президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны пройти предвыборные дебаты кандидатов.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский готов участвовать в дебатах перед вторым туром выборов, но сначала нужно дождаться его официального объявления, прокомментировал политконсультант и советник штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков.

Теги: #дебаты #сюмар #выборы
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