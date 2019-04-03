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10:13 03.04.2019

"Самопомич" предлагает ограничить полномочия президента, создать его Канцелярию и ввести процедуру импичмента

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"Самопомич" предлагает ограничить полномочия президента, создать его Канцелярию и ввести процедуру импичмента

Фракция "Самопомич" разработала проект закона "О президенте Украины", которым предлагается ограничить полномочия главы государства, также расписаны основания и процедура для импичмента президента.

Текст законопроекта опубликован на сайте партии "Объединение "Самопомич".

Согласно пояснениям "Самопомочи", данный документ устанавливает, что президент будет осуществлять только те полномочия, которые определены для него Конституцией, то есть "он не сможет неконституционно назначать состав НКРЭКУ и других регуляторов, руководителей СБУ в областях и др.", "президент не сможет создавать никаких Госуправлений делами или других органов управления".

Предлагается создать Канцелярию президента как вспомогательный орган, который не будет дублировать полномочия правительства.

"Премьер-министр по должности станет секретарем СНБО, чтобы не было противостояния между президентом и премьером. Президент сможет назначать или увольнять кого-либо в исполнительной власти только по представлению или с согласия премьер-министра", - говорится в пояснениях к документу.

Кроме того, предусмотрено, что президент будет ежегодно отчитываться перед парламентом за использованные им средства.

В проекте закона также прописаны основания и процедуры прекращения полномочий президента. В частности, детализированы процессы импичмента и определение его невозможности выполнять полномочия по состоянию здоровья.

Основаниями для импичмента главы государства названы: государственная измена; совершение президентом другого преступления, в частности, преступления против основ национальной безопасности, коррупционного преступления, нарушение присяги.

Перед Верховной Радой процедуру устранения президента с поста в порядке импичмента могут инициировать генеральный прокурор, депутатская фракция или группа народных депутатов.

Лидер "Самопомочи", городской голова Львова Андрей Садовый выразил убеждение, что этот законопроект должен быть проголосован парламентом. "Мы не избираем монарха с абсолютным правом управлять и не иметь за это никакой ответственности", - отметил он.

По словам А.Садового, он обещает передать проект закона действующему главе государства Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому, которые вышли во второй тур президентских выборов.

Теги: #президент #самопомич #украина #импичмент
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