Тарута призывает во втором туре президентских выборов голосовать против Порошенко
Лидер партии "Основа" Сергей Тарута призывает украинцев голосовать во втором туре президентских выборов против Петра Порошенко.
"Моя главная задача чтобы Порошенко не выиграл. Поэтому, я буду всех призывать голосовать против Порошенко. Потому что это абсолютное зло, это продолжение войны, это, к сожалению, разрушение и бедность нашей страны", - сказал политик в эфире телеканала "НАШ", отвечая на вопрос за кого из кандидатов вышедших во второй тур он будет голосовать.
Что касается Владимира Зеленского, то С.Тарута готов отдать свой голос за него, в случае если кандидат представит свою четкую программу.
"В отношении Зеленского… я не знаю как он справится с главной проблемой - достижение мира. Как он обеспечит консолидацию в парламенте для того, чтобы спасать экономический спад. Сегодня страна находится в реанимации и нужна серьезная команда реаниматологов. И поддержка Зеленского возможна в том случае, если он скажет: какой мы сделаем страну, как мы обеспечим доверие к стране, кто будет отвечать за внешнюю политику, за справедливость, за доверие к банковской системе…Я не знаю пока что ни одной его четкой программы… что он будет делать", - подчеркнул политик.
Напомним, что С.Тарута баллотировался на пост президента Украины. Однако, 16 марта 2019 года политик заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов в пользу лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко.