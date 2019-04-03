Выборы2019

Выборы

09:53 03.04.2019

Тарута призывает во втором туре президентских выборов голосовать против Порошенко

2 мин читать
Тарута призывает во втором туре президентских выборов голосовать против Порошенко

Лидер партии "Основа" Сергей Тарута призывает украинцев голосовать во втором туре президентских выборов против Петра Порошенко.

"Моя главная задача чтобы Порошенко не выиграл. Поэтому, я буду всех призывать голосовать против Порошенко. Потому что это абсолютное зло, это продолжение войны, это, к сожалению, разрушение и бедность нашей страны", - сказал политик в эфире телеканала "НАШ", отвечая на вопрос за кого из кандидатов вышедших во второй тур он будет голосовать. 

Что касается Владимира Зеленского, то С.Тарута готов отдать свой голос за него, в случае если кандидат представит свою четкую программу.

"В отношении Зеленского… я не знаю как он справится с главной проблемой - достижение мира. Как он обеспечит консолидацию в парламенте для того, чтобы спасать экономический спад. Сегодня страна находится в реанимации и нужна серьезная команда реаниматологов. И поддержка Зеленского возможна в том случае, если он скажет: какой мы сделаем страну, как мы обеспечим доверие к стране, кто будет отвечать за внешнюю политику, за справедливость, за доверие к банковской системе…Я не знаю пока что ни одной его четкой программы… что он будет делать", - подчеркнул политик.

Напомним, что С.Тарута баллотировался на пост президента Украины. Однако, 16 марта 2019 года политик заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов в пользу лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Теги: #зеленский #порошенко #тарута #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:22 03.04.2019
В Донецкой области открыто два уголовных производства о возможных фальсификациях на выборах президента

В Донецкой области открыто два уголовных производства о возможных фальсификациях на выборах президента

23:59 02.04.2019
В Донецкой области открыто два уголовных производства о возможных фальсификациях на выборах президента

В Донецкой области открыто два уголовных производства о возможных фальсификациях на выборах президента

23:11 02.04.2019
ЦИК приняла еще два протокола с результатами выборов от ОИК – всего 19

ЦИК приняла еще два протокола с результатами выборов от ОИК – всего 19

22:21 02.04.2019
ЦИК приняла протоколы с результатами выборов от 17 окружных комиссий

ЦИК приняла протоколы с результатами выборов от 17 окружных комиссий

21:11 02.04.2019
Команда Зеленского представит видение перезапуска судебной системы на следующей неделе

Команда Зеленского представит видение перезапуска судебной системы на следующей неделе

21:03 02.04.2019
В "Оппозиционном блоке" призвали не поддерживать во втором туре ни Порошенко, ни Зеленского

В "Оппозиционном блоке" призвали не поддерживать во втором туре ни Порошенко, ни Зеленского

21:01 02.04.2019
В "Оппозиционном блоке" призвали не поддерживать во втором туре ни Порошенко, ни Зеленского - заявление

В "Оппозиционном блоке" призвали не поддерживать во втором туре ни Порошенко, ни Зеленского - заявление

19:55 02.04.2019
Команда Зеленского представит видение перезапуска судебной системы на следующей неделе – Данилюк

Команда Зеленского представит видение перезапуска судебной системы на следующей неделе – Данилюк

19:48 02.04.2019
Команда Зеленского будет настаивать на принятии Избирательного кодекса до выборов в Раду - Данилюк

Команда Зеленского будет настаивать на принятии Избирательного кодекса до выборов в Раду - Данилюк

19:47 02.04.2019
Команда Зеленского будет настаивать на принятии Избирательного кодекса до выборов в Раду - Данилюк

Команда Зеленского будет настаивать на принятии Избирательного кодекса до выборов в Раду - Данилюк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,25%, Порошенко 16,54%, Тимошенко 13,09% - итоги обработки 55,5% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,2%, Порошенко 16,64%, Тимошенко 13,08% по итогам обработки 50,36% протоколов – ЦИК

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

"Самопомич" предлагает ограничить полномочия президента, создать его Канцелярию и ввести процедуру импичмента

В ЦИК поступили данные 99,88% протоколов: за Зеленского проголосовали 30,23%, избирателей, за Порошенко – 15,95%

ЦИК приняла еще два протокола с результатами выборов от ОИК – всего 19

Данилюк: Служба финансовых расследований может заработать и при сопротивлении парламента

Генпрокуратуру, СБУ и ГФС необходимо запустить заново с новыми людьми

ЦИК приняла бумажные протоколы от 14 окружкомов

В соцсетях запустили флешмоб в поддержку дебатов между Зеленским и Порошенко

Садовый: "Самопомич" пойдет на следующие выборы в Раду

Полиция открыла дело по факту фальсификации избирательных списков в Никополе

Зеленский набирает 30,22%, Порошенко 15,94%, Тимошенко 13,39% - данные 99,5% протоколов ЦИК

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА