Полиция открыла дело по факту фальсификации избирательных списков в Никополе

Полиция открыла уголовное производство по факту фальсификации списков избирателей в г.Никополь Днепропетровской области в связи с регистрацией большого количества граждан в нежилом здании, сообщает Никопольский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

"2 апреля в полицию поступило сообщение о том, что по одному адресу в г.Никополе зарегистрировано большое количество лиц. Правоохранители выехали на место и установили, что по указанному адресу расположен разрушенный дом", - сообщается на странице областной полиции в соцсети Facebook во вторник.

Факт квалифицирован по ч.1 ст.158 (подача неправдивых сведений в органы Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются лица, причастные к фальсификации списков избирателей, которые были использованы во время выборов президента Украины.