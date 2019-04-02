Выборы2019

Выборы

17:21 02.04.2019

Полиция открыла дело по факту фальсификации избирательных списков в Никополе

1 мин читать
Полиция открыла дело по факту фальсификации избирательных списков в Никополе

Полиция открыла уголовное производство по факту фальсификации списков избирателей в г.Никополь Днепропетровской области в связи с регистрацией большого количества граждан в нежилом здании, сообщает Никопольский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

"2 апреля в полицию поступило сообщение о том, что по одному адресу в г.Никополе зарегистрировано большое количество лиц. Правоохранители выехали на место и установили, что по указанному адресу расположен разрушенный дом", - сообщается на странице областной полиции в соцсети Facebook во вторник.

Факт квалифицирован по ч.1 ст.158 (подача неправдивых сведений в органы Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются лица, причастные к фальсификации списков избирателей, которые были использованы во время выборов президента Украины.

Теги: #никополь #полиция #выборы #фальсификация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:57 02.04.2019
Зеленский набирает 30,22%, Порошенко 15,94%, Тимошенко 13,39% - данные 99,5% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,22%, Порошенко 15,94%, Тимошенко 13,39% - данные 99,5% протоколов ЦИК

16:52 02.04.2019
Зеленский готов к дебатам

Зеленский готов к дебатам

16:40 02.04.2019
Зеленский набирает 30,22%, Порошенко 15,94%, Тимошенко 13,39% - данные 99,5% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,22%, Порошенко 15,94%, Тимошенко 13,39% - данные 99,5% протоколов ЦИК

16:23 02.04.2019
Зеленский готов к дебатам, но нужно дождаться объявления второго тура – советник штаба кандидата

Зеленский готов к дебатам, но нужно дождаться объявления второго тура – советник штаба кандидата

15:09 02.04.2019
Туск поздравил Порошенко с выходом во 2-й тур и назвал соблюдение демократических стандартов на выборах достижением президента Украины

Туск поздравил Порошенко с выходом во 2-й тур и назвал соблюдение демократических стандартов на выборах достижением президента Украины

14:46 02.04.2019
Участники энергорынка затрудняются оценить политику Зеленского в секторе, надеются на сохранение либерализации и темпов реформ

Участники энергорынка затрудняются оценить политику Зеленского в секторе, надеются на сохранение либерализации и темпов реформ

13:39 02.04.2019
Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,02% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,02% протоколов ЦИК

13:38 02.04.2019
Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

13:37 02.04.2019
Тимошенко намерена сделать ставку на участии в парламентских выборах

Тимошенко намерена сделать ставку на участии в парламентских выборах

13:28 02.04.2019
Эффективность возможного президентства Зеленского будет зависеть от выборов в парламенте – Goldman Sachs

Эффективность возможного президентства Зеленского будет зависеть от выборов в парламенте – Goldman Sachs

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,25%, Порошенко 16,54%, Тимошенко 13,09% - итоги обработки 55,5% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,2%, Порошенко 16,64%, Тимошенко 13,08% по итогам обработки 50,36% протоколов – ЦИК

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Садовый: "Самопомич" пойдет на следующие выборы в Раду

Участники энергорынка затрудняются оценить политику Зеленского в секторе, надеются на сохранение либерализации и темпов реформ

Тимошенко не стала призывать украинцев голосовать за Порошенко или Зеленского во втором туре выборов

Во всех молодых демократиях, к которым относится и Украина, одни и те же моменты в нарушениях избирательного процесса, отмечают в ENEMO

Тимошенко считает, что Порошенко прошел во 2-й тур с помощью фальсификаций, но обжаловать результаты голосования в суде не будет

Наблюдатели ENEMO подчеркивают важность проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины, вышедшими во второй тур

Выборы в Украине прошли прозрачно и эффективно, в соответствии с международными стандартами - ENEMO

Украинцы могут гордиться тем, что выборы были свободными и конкурентными - глава миссии наблюдателей от ENEMO Вуйович

ЦИК приняла бумажные протоколы от 8 избирательных округов

Бизнес требует проведения дебатов перед 2-м туром президентских выборов

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА