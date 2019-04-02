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Выборы

13:28 02.04.2019

Эффективность возможного президентства Зеленского будет зависеть от выборов в парламенте – Goldman Sachs

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Эффективность возможного президентства Зеленского будет зависеть от выборов в парламенте – Goldman Sachs

Больший, чем ожидалось, разрыв между кандидатами по итогам первого тура позволяет увереннее говорить о возможной победе Владимира Зеленского, однако эффективность его президентства будет зависеть от парламентских выборов осенью этого года, считают аналитики Goldman Sachs.

"В случае избрания 21 апреля президентом способность г-на Зеленского войти в парламент со своей недавно сформированной партией "Слуга народа" и создать альянсы с другими партиями будет иметь решающее значение для определения его эффективности в управлении", – отмечается в записке инвестиционного банка по итогам первого тура выборов.

Goldman Sachs напоминает: парламентские выборы назначены на 27 октября, и, исходя из текущих социологический опросов, Верховная Рада станет более раздробленной, что подразумевает необходимость формирования коалиции.

Аналитики банка полагают, что премьер-министр Владимир Гройсман и нынешнее правительство, скорее всего, останутся на своих местах до выборов в октябре 2019 года, хотя избранный президент, в принципе, имеет полномочия увольнять премьера.

"Таким образом, акцент в ближайшие месяцы, вероятно, сместится на парламентскую кампанию", – отмечается в документе.

Goldman Sachs, как и многие другие участники рынка, указывает на позитивное влияние на цены украинских еврооблиагаций отсутствия Юлии Тимошенко во втором туре и предполагает увеличение притока средств в ОВГЗ. Последнее, в свою очередь, должно существенно облегчить опасения по поводу риска внешней ликвидности и способности Украины в краткосрочной перспективе финансировать выплаты по внешнему долгу.

Теги: #зеленский #goldman_sachs #выборы #парламент
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