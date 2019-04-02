Выборы2019

Выборы

13:18 02.04.2019

Тимошенко не стала призывать украинцев голосовать за Порошенко или Зеленского во втором туре выборов

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Тимошенко не стала призывать украинцев голосовать за Порошенко или Зеленского во втором туре выборов

Баллотировавшаяся на пост президента Украины лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что ни один из , прошедших во второй тур президентских выборов по итогам голосования 31 марта кандидатов не способен решить проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается Украина.

"Страна сейчас находится в таком кризисном состоянии, в войне, в экономической руине, в крайней бедности, в разрушении институтов управления страной – вызовы перед Украиной очень большие. Беда в Украине очень большая. И я считаю, что ни один из кандидатов, который по решению ЦИК находится во втором туре, не справятся с этими вызовами и не прекратит ни войну, ни беду", - заявила Ю.Тимошенко на пресс-конференции во вторник в Киеве.

"Поэтому брать ответственность за какие-либо советы сейчас я не могу", - добавила она.

Политик также заявила, что ее команда направит усилия на то, чтобы не допустить фальсификаций во втором туре президентских выборов.

Теги: #тимошенко #выборы
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