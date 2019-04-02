Во всех молодых демократиях, к которым относится и Украина, одни и те же моменты в нарушениях избирательного процесса, отмечают в ENEMO

Особых отличительных особенностей в нарушениях избирательного законодательства, допущенных во время президентских выборов в Украине, нет, поскольку они схожи во всех странах молодой демократии, отмечают в международной миссии ENEMO по наблюдению за проведением выборов.

"Миссия ENEMO наблюдала за выборами в 8 странах мира... Надо сказать, что в принципе одни и те же моменты в нарушениях избирательного процесса наблюдаются во всех молодых демократиях. Это и черные пиар-кампании, неоднородное освещение кандидатов в СМИ, это привлечение государственных ресурсов во время избирательной кампании", - сказал глава миссии Златко Вуйович на пресс-конференции во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о том, были ли в ходе выборов нарушения избирательного законодательства, присущие только Украине.

Также он отметил"участковые избирательные комиссии проявили себя намного лучше в сравнении с предыдущими выборами".

"Подсчет голосов был немного слабее и связано это, прежде всего, с тем, что было очень большое количество замен представителей кандидатов в УИК, что осложнило и замедлило их работу", - добавил он.

"А так никаких конкретных особенностей у Украины (хода проведения выборов - ИФ) мы не наблюдаем",-подытожил глава миссии.