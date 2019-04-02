Выборы2019

Выборы

10:31 02.04.2019

Зеленский набирает 30,24%, Порошенко 15,93%, Тимошенко 13,39% - данные 98,3% протоколов ЦИК

1 мин читать
Зеленский набирает 30,24%, Порошенко 15,93%, Тимошенко 13,39% - данные 98,3% протоколов ЦИК

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,24% и 15,93% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 98,3% протоколов через информационно-аналитическую систему "Выборы".

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,39% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,66%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,93%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,03%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,47%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,16%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,63%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов каждый. Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Теги: #зеленский #тимошенко #цик #выборы #порошенко #голоса_изберателей
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:59 02.04.2019
Тимошенко получила больше всего голосов на спецучастке в Качановской колонии

Тимошенко получила больше всего голосов на спецучастке в Качановской колонии

10:29 02.04.2019
Зеленский набирает 30,24%, Порошенко 15,93%, Тимошенко 13,39% - данные 98,3% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,24%, Порошенко 15,93%, Тимошенко 13,39% - данные 98,3% протоколов ЦИК

10:19 02.04.2019
КИУ назвал кандидатов, которые потратили больше всего денег на один голос избирателя

КИУ назвал кандидатов, которые потратили больше всего денег на один голос избирателя

09:46 02.04.2019
Порошенко получил поддержку 38,93% избирателей по заграничному округу, Зеленский – 26,01%, - данные обработки ЦИК 100% протоколов

Порошенко получил поддержку 38,93% избирателей по заграничному округу, Зеленский – 26,01%, - данные обработки ЦИК 100% протоколов

09:42 02.04.2019
Порошенко получил поддержку 38,93% избирателей по заграничному округу, Зеленский – 26,01%, - данные обработки ЦИК 100% протоколов

Порошенко получил поддержку 38,93% избирателей по заграничному округу, Зеленский – 26,01%, - данные обработки ЦИК 100% протоколов

09:30 02.04.2019
Послы G7 одобрили выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине

Послы G7 одобрили выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине

09:26 02.04.2019
Первый тур выборов президента стал предупреждением власти и "красной карточкой" оппозиции, которая проиграла несистемному кандидату – глава фракции БПП

Первый тур выборов президента стал предупреждением власти и "красной карточкой" оппозиции, которая проиграла несистемному кандидату – глава фракции БПП

09:20 02.04.2019
Аваков уверен, что МВД сумеет обеспечить проведение второго тура выборов президента, несмотря на возможное нарастание напряжения

Аваков уверен, что МВД сумеет обеспечить проведение второго тура выборов президента, несмотря на возможное нарастание напряжения

09:14 02.04.2019
Зеленский не говорит, что является экспертом во всех вопросах, но он намерен собрать мощную команду – Данилюк

Зеленский не говорит, что является экспертом во всех вопросах, но он намерен собрать мощную команду – Данилюк

09:12 02.04.2019
Глава фракции БПП: Никакой "сетки" не было, а "пирамида Тимошенко" была

Глава фракции БПП: Никакой "сетки" не было, а "пирамида Тимошенко" была

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский набирает 30,25%, Порошенко 16,54%, Тимошенко 13,09% - итоги обработки 55,5% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,2%, Порошенко 16,64%, Тимошенко 13,08% по итогам обработки 50,36% протоколов – ЦИК

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

ПОСЛЕДНЕЕ

В "CANADEM" отмечают сложный процесс голосования на выборах президента Украины для внутренне перемещенных лиц и чрезмерный контроль олигархов над СМИ

Казахстанские наблюдатели отмечают высокий уровень организации выборов президента Украины

У Зеленского хотят добиться высокой явки на второй тур выборов, призывают избирателей уже проверять списки

В ЕС прокомментируют прошедший в Украине первый тур выборов президента после ознакомления с оценкой БДИПЧ ОБСЕ

В Закарпатской области в ДТП попал автомобиль, перевозивший избирательные бюллетени

В команде Зеленского говорят о расхождениях в данных ЦИК и своего подсчета в ряде регионов

Выборы президента Украины 31 марта прошли честно и свободно – оценка миссии наблюдения CANADEM

Более 2,6тыс. сообщений о нарушениях на выборах поступили в полицию к полудню понедельника – МВД Украины

Зеленский набирает 30,41%, Порошенко 16,12%, Тимошенко 13,20% по итогам обработки трех четвертей протоколов ЦИК

Выборы президента Украины 31 марта прошли честно и свободно – оценка миссии наблюдения CANADEM

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА