Послы G7 одобрили выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине

Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствуют предварительные выводы миссии международных наблюдателей ОБСЕ о проведении первого тура президентских выборов в Украине.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в группе поддержки послов G7 в Киеве на странице в микроблоге "Твиттер".

"Послы G7 приветствуют предварительные выводы ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека и отмечают, что первый тур президентских выборов в Украине, проведенный 31 марта, прошел в конкурентной борьбе и в основном в мирной и безопасной обстановке", – отмечается в сообщении.