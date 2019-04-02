Первый тур выборов президента стал предупреждением власти и "красной карточкой" оппозиции, которая проиграла несистемному кандидату – глава фракции БПП

Первый тур выборов президента Украины стал предупреждением действующей власти и "красной карточкой" украинской оппозиции, которая проиграла несистемному кандидату Владимиру Зеленскому, считает глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов.

"Мы довольны результатами первого тура, потому что это не было показателем доверия к другому кандидату, который вышел во второй тур. Это было предупреждением украинской власти, но одновременно это была даже не желтая, это была красная карточка украинской оппозиции, которая проиграла выборы несистемному кандидату", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

При этом А.Герасимов считает, что В.Зеленский не является новым лицом в политике, а за ним видно "старое лицо очень опытного в украинской политике Игоря Валерьевича Коломойского". Также, по мнению главы фракции БПП, В.Зеленский в качестве президента Украины удобен президенту России Владимирe Путинe для ведения возможных переговоров.