В "CANADEM" отмечают сложный процесс голосования на выборах президента Украины для внутренне перемещенных лиц и чрезмерный контроль олигархов над СМИ

В Миссии наблюдения за выборами в Украине международной неправительственной организации "CANADEM" отмечают попытки вмешательства извне в избирательный процесс, распространения дезинформации и действия украинских властей для предотвращения этого, а также указывают на сложный процесс голосования для внутренне перемещенных лиц и чрезмерную концентрацию контроля над СМИ со стороны олигархов.

"Есть определенные беспокойства, которые следует рассмотреть и учесть для того, чтобы продолжить развитие демократической системы в Украине. Хотелось бы облегчить голосование для внутренне перемещенных лиц… И мы будем продолжать поддерживать реализацию их прав", - заявил глава миссии Ллойд Аксуорти на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Он также отметил, что среди замечаний "чрезмерная концентрация контроля над СМИ в руках олигархов".

По словам главы "CANADEM", очевидны были попытки вмешательства в избирательный процесс извне вследствие гибридной войны, распространения дезинформации, попытки сорвать избирательный процесс.

При этом Л.Аксуорти позитивно оценил действия власти, правоохранительных структур в предотвращении такого вмешательства.

Глава миссии подчеркнул, что "совместные уроки и совместный опыт, полученные на этих выборах", Канада сможет учесть во время предстоящих выборов в своей стране.

"Мы передадим наши замечания руководству наших стран, чтобы предотвратить угрозу демократической системе в целом", - отметил он.

Л.Аксуорти высказался за более тесное сотрудничество на международном уровне для минимизации иска подобных вмешательств.

Глава миссии также отметил "высокое присутствие женщин в органах администрирования избирательного процесса".

"Мы были на многих участках, и видели, что женщины являются председателями участковых избирательных комиссий, членами таких комиссий", - сказал он.