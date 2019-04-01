Выборы2019

Выборы

13:54 01.04.2019

У Зеленского хотят добиться высокой явки на второй тур выборов, призывают избирателей уже проверять списки

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В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского намерены добиться высокой явки и во втором туре президентских выборов, и призывают избирателей уже проверять наличие своих фамилий в списках избирателей и заранее менять место для голосования, кому это необходимо.

"Как правило, во втором туре в Украине явка ниже, чем в первом. Только в 2004 году явка во втором туре была выше, чем в первом. Мы хотим изменить и эту традицию. Мы хотим, чтобы в 2019 году президент был избран как можно большим количеством людей", - сказал координатор "Зе Команды" Александр Корниенко на брифинге в понедельник в Киеве.

Он призвал всех, кто не нашел себе в списках избирателей на первый тур выборов, идти в органы ведения Государственного реестра избирателей, писать заявления и даже, при необходимости, судиться, чтобы иметь возможность проголосовать.

Также А.Корниенко попросил всех, кому необходимо временно менять место голосования, заранее сделать это.

Он отметил, что закон не разрешает набирать больше новых наблюдателей, поэтому 15 тыс. наблюдателей от "Зе Команды" продолжат свою работу и во втором туре выборов.

При этом А.Корниенко пригласил приходить в "Зе Офисы" тех, кто хочет стать членами избирательных комиссий. "Потому что нам нужно 210 тыс. членов комиссий. У нас, конечно же, есть понимание, где мы будем их искать и как будем этих людей приглашать. Но, в любом случае, какая-либо поддержка лишней не будет", - указал он.

Теги: #второй #явка #зеленский #тур
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